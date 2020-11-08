Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин поручил регинальному министерству здравоохранения перевести работу кабинетов компьютерной томографии в государственных медучреждениях на круглосуточный режим. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

— В частные клиники жители записываются даже на ночные исследования. Если такая потребность есть, то мы должны обеспечить население по максимуму бесплатными медицинскими услугами в государственных учреждениях. Будем набирать соответствующий персонал, прорабатывать вопрос с главными врачами. В сложившейся эпидемиологической обстановке простой компьютерного томографа – преступление, — написал Роман Бусаргин в своих аккаунтах в социальных сетях.

В сообщении отмечается, что в медучреждениях на территории области в данный момент в наличии 26 аппаратов КТ, в том числе в covid-госпиталях.