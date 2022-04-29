Компьютерный мастер оформил кредит с телефона своего клиента. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Саратову.

По словам пострадавшего 58-летнего мужчины, неизвестный оформил на его имя через мобильное приложение кредит на сумму 309,4 тысяч рублей, из которых 131 тысячу перевел на стороннюю карту.

Позже в отдел полиции доставили 24-летнего подозреваемого, ранее имевшего проблемы с законом. Оказалось, что саратовец занимался ремонтом компьютера заявителя. Для заказа комплектующих ему понадобился телефон клиента. Получив устройство, он воспользовался моментом и оформил с него кредит.

Деньги горожанин потратил на личные нужды. С него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.