Телефонная линия по проекту создания инфраструктуры для обращения с промышленными отходами начала работу более полугода назад. О чем спрашивают жители Саратовской области и какие ответы получают?

Как отмечают операторы колл-центра, вопросы граждан самые разные: от мер безопасности и планируемых технологий переработки отходов до трудоустройства на новое предприятие. Условно все вопросы можно разделить на три блока.

Первый — это вопросы о непосредственной деятельности создаваемого в поселке Михайловский экотехнопарка: какие именно отходы будут перерабатывать в Саратовской области, как будет обеспечиваться безопасность нового предприятия?

Важно отметить, что создаваемый в поселке Михайловский экотехнопарк прежде всего направлен на улучшение экологической ситуации в Саратовской области, защиту здоровья граждан и ресурсосбережение в регионе. По официальной статистике в России каждый год образуется порядка 350-400 тысяч тонн промышленных отходов, из которых на цивилизованную переработку попадает не более 1,5 процента. Основные объемы отходов оказываются где угодно, но не на специализированных предприятиях: в лесах, полях, реках, полигонах ТКО. Экотехнопарк «Михайловский» позволит безопасно и эффективно перерабатывать отходы и, что особенно важно, сберегать полезные ресурсы, получая из отходов вторичные продукты.

Из существующего перечня отходов I-II классов, большую часть из которых составляют промышленные, в Саратовской области планируется перерабатывать порядка 330 видов. Для каждой группы отходов предусмотрены свои технологии. Проектировщики экотехнопарка берут на вооружение лучшие российские и зарубежные технологические решения. Для нового предприятия сохранят и модернизируют системы безопасности и экологического мониторинга, оставшиеся на бывшем заводе по уничтожению химического оружия «Горный», на базе которого и создают экотехнопарк. Предусмотрен мониторинг состояния атмо-сферного воздуха, почвы, природной воды, снежного покрова, донных отложений. Инфраструктура предприятия замкнутая, что позволит исключить попадание вредных веществ в окружающую среду.

Второй блок вопросов связан с созданием в стране новой системы обращения с промышленными отходами, в частности с порядком сбора и переработки отходов.

Федеральный оператор по обращению с отходами I-II классов ФГУП «РосРАО», входящее в госкорпорацию «Росатом», будет отвечать за весь жизненный цикл отхода — от образования до его обезвреживания и переработки.

— Нам предстоит создать государственную информационную систему обращения с отходами I-II классов, сформировать в 2020 году на основе данных информсистемы федеральную схему обращения с данными отходами и создать необходимые производственные мощности для их переработки, — рассказывает первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП «РосРАО» Максим Корольков.

Экотехнопарк «Михайловский» станет одним из ключевых звеньев этой инфраструктуры.

Участники рынка будут работать в соответствии с договорами оказания услуг с федоператором, на основании федеральной схемы и по регулируемым ценам.

Предприятия, которые образуют отходы, будут заключать договор (типовая форма договора уже разработана и утверждена постановлением Правительства РФ от 24.10.2019 № 1363) с федеральным оператором и передавать свои отходы ему. Для предприятий, у которых есть свои мощности для переработки, возможность самостоятельного обращения с отходами сохраняется.

Ожидается, что новая система обращения с отходами I-II классов заработает с 1 января 2022 года.

Третий блок вопросов касается влияния нового предприятия на социально-экономическую ситуацию.

Создание такого крупного и современного завода, безусловно, вдохнет жизнь в поселок Михайловский и решит целый ряд важных для Саратовской области задач. На предприятии будет создано много высоко-

оплачиваемых рабочих мест, решается вопрос с развитием социальной инфраструктуры поселка Михайловский. Также экотехнопарк будет способствовать развитию научного и промышленного потенциала Саратовской области, привлечению малого и среднего бизнеса региона.

Подробную информацию об экотехнопарке «Михайловский» можно также получить в общественной приемной проекта (адрес: пос. Михайловский, ул. Михайловская, д. 35; тел: +7 927-124-29-59, +7 927-156-45-11, +7 845-772-10-13; эл. почта priemnaya.fguprosrao@yandex.ru), Информационном центре Госкорпорации «Росатом» в г. Саратове, на сайтах ФГУП «РосРАО» rosrao.ru, Госкорпорации «Росатом» rosatom.ru, на официальной странице в социальной сети https://vk.com/ptkgorny.