Заведено уголовное дело на кондитерскую фабрику Саратова. Она подозревается в уходе от налогов на 11,7 миллиона рублей, сообщает СУ СКР.

Организация накопила долг по налогам в 47,3 миллиона рублей. Согласно проверке, фирма продолжала работать и имела возможность погасить задолженность, однако руководство фирмы стало совершать сделки с контрагентами в обход собственных счетов.

Речь идет о компании «Конфекшн» (АО «Консар»), в отношении которой возбуждалась процедура банкротства. Ее результаты рассмотрят сегодня, 22 декабря.

СКР продолжает выяснять обстоятельства уголовного дела.