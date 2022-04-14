Жительница Энгельса пожаловалась на кондуктора, высадившего ее ребенка в дождь. Информацию об инциденте горожанка опубликовала в социальных сетях.

По ее словам, школьнику пришлось идти под дождем пешком с Трудовой до проспекта Фридриха Энгельса, поскольку кондуктор троллейбуса №9 отказался его везти.

— Сегодня с 14:20 до 14:50 моего сына высадили в дождь из троллейбуса маршрута №9 на Трудовой напротив магазина «Пятёрочка». Даже не довезли до остановки. Ребенок до Покровского рынка шёл пешком. У него сел телефон, и он не мог ни с кем связаться, — пишет Виктория Викторовна.

Возмущенная таким поведением мать объяснила, что у ее сына в школе им.Ю.А. Гагарина украли деньги, поэтому он не смог расплатиться за проезд.