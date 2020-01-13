Жителю Октябрьского района вынесли приговор за причинение тяжкого вреда здоровью мужчине, от которого тот скончался.

28 июля 2019 года саратовец с приятелем отдыхали в одном из заведений города, где к ним присоединился 58-летний знакомый. Когда алкоголь кончился, они решили «догнаться» и отправились в магазин. По пути встретили 24-летнего парня. Первые двое знали его.

В дороге к торговой точке на улице 3-я Беговая между ним и старшим компаньоном завязался конфликт. Когда присоединившийся приятель пошел покупать алкоголь, 58-летний мужчина поделился с товарищами желанием разобраться с оппонентом.

Выйдя из магазина, парень увидел агрессивно настроенного знакомого и первым начал драку. Он ударил несколько раз мужчину по голове и скрылся. Медики не смогли спасти потерпевшего.

Напомним, что после случившегося подозреваемый прятался от следствия. Его даже объявляли в федеральный розыск.

Суд приговорил злоумышленника к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.