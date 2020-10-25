Полицейские разняли массовую драку в Дергачевском районе Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.

По данным ведомства, 24 октября между жителями района произошел конфликт, в который пришлось вмешать сотрудникам полиции. В результате правоохранителям удалось не допустить нарушения общественного порядка, никто из участников драки не пострадал.

По факту проводится проверка.

Как рассказывают очевидцы в социальных сетях, между собой подрались представители местной курдской и казахской диаспор во время проводов в армию. Причины конфликта пока остаются неизвестными.