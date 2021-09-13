Дорожный конфликт на улицах Вольска спровоцировал одного из его участников на попытку убийства, сообщает пресс-служба следственного комитета.

Днем, 23 августа, 36-летний житель Вольская возвращаясь на машине домой, просигналил проходящей по дороге 22-летней девушке, которая не услышала сигнал так, как была в наушниках. Это разозлило мужчину, и он начал предъявлять ей претензии. За нее вступился ее 22-лений парень. Поговорив друг с другом, мужчины сочли конфликт исчерпанным.

Однако автомобилист затаил злобу на оппонента и заручившись поддержкой своего 19-летнего знакомого отправился «отомстить» обидчику. Выпив алкоголя и взяв нож они пришли домой к паре, и беспрепятственно вошли в незапертую дверь.

Она повалили молодого человека на пол и нанесли ему несколько ударов ножом в грудь. Тем не менее, молодой человек сумел вырваться из квартиры и сбежать, после чего обратился к прохожим с просьбой вызвать скорою помощь. Девушка также убежала от злоумышленников.

Благодаря медицинскому вмешательству молодой человек остался жив. Преступников поймали и взяли под стражу. Им предъявили обвинение на основе собранных доказательств. Они полностью признали свою вину.