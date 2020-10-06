Сегодня, 6 октября, сотрудники кавалерийского взвода полка патрульно-постовой службы УМВД России по Саратову рассказали журналистам о своей работе.

В основном лошади задействованы там, где не проедет машина, например на Кумысной поляне. Также в сферу задач входит патрулирование улиц.

Всего за 2020 год конная полиция помогла предотвратить 32 правонарушения, в числе которых распитие спиртного в общественном месте, употребление наркотиков, кражи нарушения пожарной безопасности.

—Во время патрулирования выяснилось, что двое граждан несли металлический швеллер. Мы остановили их и спросили, что это. Во время разговора выяснилось, что они своровали имущество с завода. Была 158 статья, — отметил Владимир Агапов.

Он отметил, что кони по особенному реагируют на лиц в нетрезвом состоянии, но вреда никому не причиняют.