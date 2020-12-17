В последнее время в СМИ все чаще появляются новости о выходе автобиографий знаменитых людей: политиков, бизнесменов, артистов или общественных деятелей. ЛитРес, лидер рынка электронных и аудиокниг в России и странах СНГ, крупнейший книжный сервис по подписке MyBook, и сервис «Книги» от «Ростелекома» решили опросить своих пользователей, чтобы выяснить, чьи автобиографии было бы интересно прочесть россиянам. Среди отечественных медийных персон лидером стал Константин Хабенский, а среди зарубежных с большим отрывом на первом месте — Илон Маск. Кроме того, более половины опрошенных отметили, что им были бы по-настоящему интересны истории о врачах, проявивших себя в борьбе с пандемией Covid-19. Интересно, что самой популярной автобиографией в ЛитРес за все время стала «Не навреди. Истории о жизни, смерти и нейрохирургии» Генри Марша, в MyBook — «Поймать

большую рыбу. Медитация, осознанность, творчество» режиссера Дэвида Линча.

В опросе приняли участие около 1 500 пользователей. Среди публичных российских личностей, чьи автобиографии больше всего хотели бы прочесть респонденты, на первом месте оказался актер театра и кино, руководитель благотворительного фонда Константин Хабенский (25 процентов от общего числапроголосовавших). На втором месте — президент Российской Федерации Владимир Путин (23,5 процента), на третьем — Татьяна Бакальчук, российский предприниматель, основатель и генеральный директор компании Wildberries,

самая богатая женщина России по версии Forbes (23процента). На четвертое и пятое место попали телеведущий Иван Ургант (21 процент) и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (20,5 процента). В десятку самых интересных российских персон, чьи автобиографии хотели бы прочесть пользователи, также вошли писатель Виктор Пелевин, певица Земфира, блогер и журналист Юрий Дудь, председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф и российский математик, доказавший гипотезу Пуанкаре, Григорий Перельман.

Среди музыкантов респонденты также отмечали Сергея Шнурова, рэп-исполнителя Oxxymiron и Аллу Пугачеву. В спортивной индустрии абсолютным лидером оказалась тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе,

подготовившая таких чемпионок, как Юлия Липницкая, Алина Загитова и Евгения Медведева. В категории политиков респонденты часто выбирали Алексея Навального и Рамзана Кадырова, а среди режиссёров — Никиту Михалкова.

Пользователи также ответили на вопрос о том, с автобиографией какой современной зарубежной персоны им было бы интереснее всего познакомиться. С большим отрывом, его отметила почти половина опрошенных, лидером оказался предприниматель и изобретатель Илон Маск (48 процентов). На втором месте — предприниматель и филантроп Билл Гейтс (40,5 процента), на третьем — царствующая королева Великобритании и

королевств Содружества — Елизавета II (40 процентоа). В пятерку попали также писатель Стивен Кинг (35,5 процента) и «отец Facebook» Марк Цукерберг (28,5%). В десятку: Джоан Роулинг, Леонардо Ди Каприо, основатель и глава интернет-компании Amazon.com Джефф Безос, актриса Анджелина Джоли и северокорейский лидер Ким Чен Ын.