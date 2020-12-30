Специалисты контакт-центра Регионального оператора Саратовской области подвели итоги работы в 2020 году. В текущем периоде контакт-центром была активизирована деятельность по работе с потребителями коммунальной услуги, которые накопили задолженность по оплате, а также с юридическими лицами в рамках информирования о готовности документов.

Среднее количество входящих звонков составляет около 350 в день, с увеличением в период рассылки досудебных уведомлений. При этом количество звонков по вопросу качества работы мусоровывозящих компаний в среднем составляет 13 в день, что составляет менее 0,2 процента от общего количества обслуживаемых контейнерных площадок. Большая часть работы контакт-центра связана с взаимодействием с юрлицами и предпринимателями, а также разъяснением вопросов по порядку начислений за услугу по обращению с ТКО, в том числе по вопросам правил предоставления рассрочек по платежам.

— Наш контакт-центр выполняет большой объем работы по взаимодействию с потребителями. Они первыми разъясняют вопросы работы отрасли, начислений, порядка обращения с ТКО. При этом слышат не только критику, но и благодарность за работу от жителей региона. Это сложная работа, которую невозможно переоценить. Мы серьезно перестроили работу наших специалистов, повысили эффективность и объем работы, который могут оценить потребители коммунальной услуги, — рассказал директор Регоператора Михаил Андреев.

Напомним, по вопросам, касающимся оплаты услуги по обращению с ТКО, внесению изменений в лицевой счет, можно обратиться в call-центр «СарРЦ» по телефону: +7-845-239-02-27. По вопросам, связанным с качеством работы мусоровывозящих компаний, заключению договоров юрлицами и ИП – в контакт-центр Регоператора по телефону +7-845-225-64-90.