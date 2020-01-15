Специалисты контакт-центра Регионального оператора отметили изменение структуры принимаемых звонков от жителей Саратовской области в первые две недели нового года, сообщает пресс-служба регоператора.

При этом сохранилась тенденция по снижению количества вопросов о качестве предоставляемых мусоровывозящими компаниями услуг. Их количество сократилось в два раза в сравнении с показателями месячной давности. В тоже время в 1,5 раза выросло количество обращений представителей бизнеса, которые интересуются заключением договора с регоператором и легализацией обращения с ТКО.

-Все праздничные и первые рабочие дни наши специалисты ежедневно принимали звонки со всей области. Эта зима значительно менее снежная, что положительно сказалось на оказании услуги мусоровывозящими компаниями и снизило количество обоснованных жалоб. Точечные недоработки наших подрядчиков исправляются в течение нескольких часов после поступления жалобы. Нашим подрядчикам поставлена задача не сбавлять набранный темп и улучшать качество вывоза. Контакт-центр продолжит свою работу для получения обратной связи от жителей и последующего подробного анализа выявленных отклонений в работе мусоровывозящих компаний, — заявил директор регоператора Михаил Андреев.