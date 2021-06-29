В Саратове в детском оздоровительном лагере «Молодежный» закрыли и отправили по домам несколько отрядов детей из-за одного заболевшего covid. Об этом родители детей пишут в социальных сетях.

Как рассказывают родители, ребенок заболел еще 22 июня, но Роспотребнадзор появился в лагере только спустя неделю, да ещё и под вечер.

— Чтобы родители звонками не донимали! — поделилась мама одного из детей на своей странице в Instagram.

Все шесть дней дети находились в одном помещении с другими 110 отдыхающими в лагере ребятами, ели в одной столовой и даже купались в одном бассейне. Теперь, спустя почти неделю, их отправили по домам как «заразных» из-за постановления Роспотребнадзора.

Женщина пишет, что на предписании Роспотребнадзора нет ни номера, ни печати, ни расписки в получении. Родители детей возмущены неоперативной реакцией Роспотребнадзора и решением не отправлять детей на карантин и не закрывать при этом весь лагерь.