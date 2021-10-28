Саратовский центр «Мой бизнес» проведет мастер-класс для самозанятых, на котором их научат создавать качественный контент для социальных сетей.

Спикер мероприятия — Андрей Никоноров – основатель сооснователь и руководитель SMM-агентства «STEP».

Он подробно расскажет посетителям, какие виды контента дают лучшее продвижение бренда, как его создать и где разместить, чтобы его увидела целевая аудитория. На мастер-классе рассмотрят основы обработки фотографий и монтажа видео.

Для тех, кто хочет делегировать эту работу прозвучат наиболее эффективные способы выстраивания деловой коммуникации с исплителем.

Центр «Мой бизнес» работает в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запущенного Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.