На таможне в Саратовской области, обнаружили контрабанду, которую везли из Казахстана, об этом сообщает пресс-служба Саратовской таможни.

На границе России и Казахстана, предприниматели решили незаконно перевести партии сигарет. Табачная продукция производства России, Украины, Белорусии и Узбекистана была спрятана под мешками с пищевой солью. В ходе проверки выяснилось, что по документам через границу перевозили только соль, а про сигареты нигде упоминании не было.

По предварительным данным партия в 122,8 тысячи пачек, без российских акцизов может стоит шесть миллионов для находчивых предпринимателей. Сейчас на перевозчиков завели административное дело.