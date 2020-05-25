Руководитель фракции «Единая Россия» Иван Дзюбан намерен поднять вопрос о незаконных постройках на Набережной Космонавтов на заседании Облдумы.

— На ближайшем заседании Саратовской областной Думы, которая состоится 27 мая, будет обсуждаться закон о регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области. Не смотря на то, что некоторые фракции затягивали обсуждение данного закона, при этом нам удалось вынести его обсуждение на ближайшее заседание регионального парламента. Это действительно важный закон, в котором большое внимание уделяется необходимости застройки с учетом наличия социальной инфраструктуры, а также ограничения этажности зданий для формирования комфортной городской среды нашего города.

Но не успели мы урегулировать эту проблему, как была выявлена другая. На набережной Космонавтов, рядом с памятником Ю. А. Гагарину появился объект капитального строения в том месте, где должна быть расположена «зеленая зона». Факт того, что этого не заметили ответственные лица, выдающие разрешение на строительство, для меня остается большим вопросом. Мной, в свою очередь, будет направлен депутатский запрос с целью выяснения законности и обоснованности этой постройки.

Необходимо обсудить эту проблему в региональном парламенте совместно с депутатами городской Думы, чтобы пресечь появление несанкционированной застройки как в городе Саратове, так и во всей Саратовской области, — сказал Дзюбан.