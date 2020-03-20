Концерт эпатажной певицы Ольги Бузовой переносится с апреля на ноябрь. Об этом написано на официальном сайте продажи билетов.

Причиной переноса стало ограничение на проведение культурно-массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса.

— Ранее приобретенные билеты действительны на новую дату, — заверили организаторы.

Скандальная теледива споет для саратовцев теперь только 6 ноября 2020 года.

Ранее мы писали, что это уже третья попытка Бузовой покорить саратовских слушателей. В апреле 2018-го ей уже запрещали выступать на сцене оперного театра. А в августе того же года бывшая ведущая «Дома-2» отменила выступления в нескольких городах, в том числе в Балакове.