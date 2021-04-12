В пятницу, 9 апреля, в честь празднования 60-летия первого полета в космос на втором этаже железнодорожного вокзала Саратова состоялся тематический концерт. Мероприятие проводилось для посетителей зала ожидания с учётом рекомендаций Роспотребнадзора. Учащиеся и преподаватели саратовской детской музыкальной школы №21 исполнили вокальные и инструментальные номера. Наряду с песнями военных лет прозвучали композиции о покорении космоса: «Тучи в голубом», «Трава у дома», «Марш авиаторов» и другие произведения.

Напомним, с начала апреля на железнодорожном вокзале Саратова действует тематическая фотовыставка «Саратов – Космос – Саратов». Это совместный проект Приволжской железной дороги и Саратовского областного музея краеведения. В экспозицию вошли более 50 фотографий, на которых изображены моменты из жизни Юрия Гагарина, Германа Титова и других космонавтов.

Выставка будет открыта до 14 апреля. Ознакомиться с фотоработами могут все желающие с учётом обязательного соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.