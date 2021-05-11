25 мая в Саратовской консерватории выступит квартет виолончелей Большого театра России “4-Cellos”.

В последние годы ансамбли из четырех виолончелей приобретают все большую популярность у широкой публики. Подобный «экзотический» формат – доказательство уникальности инструмента, его тембрового и эмоционального богатства, способного исполнять альтовый и скрипичный репертуар.

В составе квартета – лауреаты международных конкурсов, солисты оркестра Большого театра: Борис Лифановский, Арсений Безносиков, Владимир Стрельцов, Степан Худяков.

В программе вечера прозвучат произведения Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Эдуарда Элгара, Астор Пьяццоллы, Генри Манчини, Дюка Эллингтона и других композиторов.

Начало в 18:30 25 мая

пр. им. Кирова С.М., д. 1

тел. кассы: +7-845-239-92-32.

Стоимость билетов — 350 рублей