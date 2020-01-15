Пианист Анатолий Катц, уроженец Ленинграда, отдал всю свою музыкальную жизнь саратовцам. Сегодня его наследие живёт в учениках. Они успешно концертируют и преподают в России и за рубежом. 22 января в Большом зале Саратовской консерватории состоится вечер памяти маэстро. Начало концерта в 18:30. Вести его будет Игорь Виноградов, один из самых преданных учеников Анатолия Иосифовича. Саратовцы знают его как организатора проекта «Ночной коктейль».

Исполнителями на концерте выступят как выпускники класса Анатолия Катца, так и его музыкальные «внуки»: на сцене Большого зала состоится дебют Василисы Платоновой и Михаила Иванова. Перед публикой выступят Игорь Виноградов, Алина Платонова, Анастасия Покровская и Дарья Шушунова.

Программа концерта символично отразит творческую жизнь маэстро. Помимо сольных номеров, гостей вечера ожидают камерные выступления. Со зрителями своим искусством поделятся Ольга Алакина, Нелля Агапова и Злата Брезгина.

Для саратовцев Анатолий Катц был не только пианистом, блестящим импровизатором, но и просветителем. Проведённый им телевизионный цикл «Встречи у рояля» вошли в золотой фонд программ культуры нашего региона. Многие современные сочинения впервые звучали в Саратове именно в исполнении Анатолия Катца. Он всегда открывал своим ученикам и публике новое.

Зарубежные слушатели знакомы с исполнительским и импровизаторским творчеством музыканта по серии итальянских радиопередач и дискам, которые записывались в Европе.

Саратовская консерватория приглашает вас в Большой зал на вечер памяти маэстро Анатолия Катца 22 января в 18:30.