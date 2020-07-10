В историческом парке «Россия – Моя история» в Саратове состоялось награждение победителя онлайн-викторины, организованной в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия».

Сегодня, 10 июля, специальный приз за лучшие результаты, показанные в викторине, получила ученица 10 класса школы села Воскресенское Виктория Недогорская. Подарки вручила депутат Саратовской областной думы, региональный координатор партпроекта «Историческая память» Юлия Литневская, которая проводила марафон «Детские вопросы» совместно с историческим парком «Россия – моя история».

Школьница стала обладательницей брендированных сувениров от комитета по туризму Саратовской области. Они украшены туристическим логотипом региона «Огни Поволжья». Также ей достались пригласительные билеты в исторический парк. Виктория сразу воспользовалась полученным приглашением и отправилась в мультимедийные залы парка. Девушка призналась, что никогда раньше не была здесь, но всегда с удовольствием участвует в онлайн-мероприятиях проекта «Историческая память».

— Было приятно видеть большой интерес подрастающего поколения к нашей онлайн-викторине, которая хоть и называлась «Детские вопросы», но чтобы дать правильный ответ, нужно было проявить эрудицию и логическое мышление. Приятно, что большинство участников правильно ответили на вопросы. А лучше всех с заданиями справилась наша постоянная участница онлайн-мероприятий из села Воскресенское. Учитывая эпидемиологическую обстановку и то, что наша победительница живет не в Саратове, награду Виктории удалось вручить только сегодня. Но это нисколько не умаляет тот результат, который она показала в марафоне. В будущем мы планируем провести и новые онлайн-мероприятия, приглашаю всех желающих следить за анонсами в социальных сетях, – прокомментировала Юлия Литневская.

Отметим, что церемонию награждения и интервью с победительницей Юлия Литневская разместила в своём Instagram-аккаунте.