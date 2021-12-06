Координатор проекта «Безопасное детство» Ольга Дубова совместно с директором учебного учреждения, питающей организацией «Успех», представителями от комитета по образованию, родителями и детьми приняла участие в акции «Завтрак с директором», попробовав горячий завтрак по актуальному меню школьной столовой.

Задача участников акции сегодня не только дать оценку качеству готовых блюд, но и проверить, как организована работа школьного общепита в санитарно-эпидемиологических условиях.

В школе №19 замечаний к школьному питанию и работникам столовой не было: на кухне и в зале был полный порядок, горячий завтрак, по отзывам детей, – вкусный и сытный.

— Очень важно, что контроль осуществляют сами родители, которые должны знать, как питаются их дети. А учитывая, в каких условиях мы сейчас находимся, особый график посещения столовой сегодня тоже имеет большое значение. Школа №19 оставила очень хорошее впечатление. Мониторинг горячего питания обязательно будет продолжен. Очень важно, чтобы родители, находясь на работе, были спокойны за безопасность и здоровье своих детей. При этом не стоит забывать, что культура питания нашим детям прививается не только сотрудниками школы, но и членами семьи в первую очередь, — отметила Ольга Дубова.