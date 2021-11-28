В честь празднования Дня Матери координатор проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» Юлия Таушанкова совместно с заместителем главы района Иваном Дзюбаном поздравили молодую маму, воспитывающая в одиночку двух детей.

Ранее женщина попала в сложную жизненную ситуацию, в результате которой практически осталась без крыши над головой, и была вынуждена жить в центре социальной помощи семье и детям города Саратова. В муниципальной квартире закреплённой за ней в этом году, при поддержки главы района, был сделан ремонт и семья смогла вернуться домой.

— Вопрос защиты и сохранения детства и материнства всегда актуален для «Единой России». Сегодня мы видим беспрецедентные меры поддержки оказывающиеся и президентом, и депутатами Государственной думы. В рамках проекта «Крепкая семья» для нас первоочередно важно, чтобы женщина, являющаяся матерью-одиночкой, чувствовала сопричастность и знала, что она не одна, — прокомментировала Юлия Таушанкова.