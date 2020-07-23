Вчера, 22 июля, был задержан саратовский блогер, координатор движения «Хрюши против» и проектов Ильи Варламова.

Журналист информационного портала «Новости Саратова» побеседовала с Василием Пашкиным. Он рассказал, что с товарищем отправился в «Детский мир» на Крытом рынке, соблюдая все правила постановлений правительства Саратовской области о введении масочного режима.

Дословно в постановлении написано: «носить лицевые маски в общественных местах, в том числе в общественном транспорте, при посещении организаций, учреждений». Василий Пашкин так и поступил – надел лицевую маску, но только на руку, так как в постановлении прямым текстом не указано, на какой части тела нужно носить маску и какую именно — медицинскую, тканевую, карнавальную.

Стоит отметить не совсем логичную политику торговых центров и магазинов в отношении этого. Без масок ходить по торговым центрам и магазинам можно, вот только на кассе могут не обслужить, и то не всегда. То есть больной коронавирусом человек может без труда зайти в магазин, пройтись по нему без маски, заражая окружающих.

Василий Пашкин с маской на руке беспрепятственно зашел в «Детский мир», взял товар, съел его и отправился оплачивать на кассу. Обслужить его там отказались и вызвали полицию. В присутствии сотрудника правоохранительных органов Василий Пашкин оплатил товар без маски на лице.

Но сотрудники МВД не отпустили мужчину, а решили составить на него протокол за нарушение масочного режима, который по факту нарушен не был.

— Как выяснилось, я не был задержан, но проехать до отдела был обязан, потому что на меня поступило заявление. Оказывается, мы обязаны приезжать в отдел по заявлению любого дурачка. Уйти я не мог, — пишет на своей стене ВКонтакте Василий Пашкин.

Позже выяснилось, что никакого заявления не поступало, а продавец в магазине проходил по делу в качестве свидетеля.

В отделение Василий Пашкин отправился вместе со своим товарищем, которого, к слову, не задержали. Но в отделе полиции №6 Фрунзенского района, куда доставили «нарушителей», товарища тоже решили привлечь к той же статье, что и нашего героя – невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

В магазине и в отделении «нарушитель» не единожды спрашивал, задержан ли он, но на этот вопрос отвечали как-то невнятно. По факту, не задержан, но и уйти нельзя.

Два с половиной часа мужчины просидели в отделении полиции, снимая происходящее. Четверо сотрудников правоохранительных органов подходили к мужчинам и повторяли заученное:

— Я не даю вам свое согласие на видеосъемку.

На этом приключение в отделе полиции не завершилось. К Василию Пашкину и его товарищу подошел некий майор Солдатов и попросил не осуществлять видеосъемку, но и на улицу мужчин он тоже не выпустил, сообщив наконец-то:

— Задержан.

На этом попытки майора прекратить видеосъемку прекращены не были. Сотрудник правоохранительных органов при исполнении сообщил:

— Я как гражданин запрещаю вам меня снимать, — сказал майор Солдатов, ссылаясь на статью 152.1 Гражданского кодекса РФ об охране изображения гражданина.

Но в данной статье не ведется речь о сотрудниках правоохранительных органов при исполнении.

В итоге, Василий Пашкин получил протокол. Теперь его ожидают 24 июля в 10:00 возле отделения полиции, чтобы отправиться на судебное заседание. Интересно, что на сайте суда Фрунзенского района нет информации о проведении данного заседания.

— Скорее всего, заседание продлится две секунды и мне выпишут штраф в тысячу рублей. Потом будем обжаловать это решение, — пишет Василий Пашкин.

Стоит отметить, что четыре дня назад в «Детском мире» в ТЦ «Форум» в аналогичной ситуации сотрудники правоохранительных органов Кировского района объяснили, что ношение масок вовсе не обязательно, это лишь рекомендация.

— Получается, в каждом районе действует свой масочный режим, — заключил Василий Пашкин.