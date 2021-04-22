Координатора регионального штаба сторонников Алексея Навального, блогера-оппозиционера арестовали в Саратове на 20 суток.

Как сообщили в штабе оппозиции, Дмитрий Цибирёв был задержан накануне во время несогласованной акции. Его доставили в отделение полиции №2 в Заводском районе.

Суд признал его виновным в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия: митинга, акции,

пикетирования.

Напомним, после акции 21 апреля мэрия Саратова заявила о моральном и материальном ущербе, который был нанесен городу ее участниками, и готовится требовать возмещения вреда.