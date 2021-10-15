В Саратове сотрудниками полиции направлено в суд уголовное дело, по обвинению группы лиц, организовывающих проституцию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

По этому дело обвиняется 6 граждан, исполнявших различные функции в структуре группы. Установлено, что в июне прошлого года двое фигурантов — мужчина и женщина, координировали женщин, оказывавших интимные услуги, и получали от них денежное вознаграждение.

К своей деятельности они привлекли четырех мужчин, которые обеспечивали транспортировку путан и распределяли между ними заработанные деньги.

23-х летняя обвиняемая осуществляла сбор и распределение денег, поступавших от жриц любви, договаривалась с работниками бань и саун с целью сообщения ей сведений о наличии клиентов, желающих вызвать девочек, и искала других клиентов.

Второй фигурант, мужчина, активно продвигал услуги организации в интернете и мессенджерах, размещая рекламу.

По итогам расследования материалы уголовного дела были направлены в суд, для рассмотрения по существу.