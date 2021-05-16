Депутат Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» Андрей Корнеев рассказал о ходе голосования на довыборах в Саратовскую областную думу. Он привел в пример сомнительные провокации со стороны наблюдателей от оппозиционных партий КПРФ и «Яблоко», которые, по его словам, явно пытаются найти нарушения там, где их нет, а порой и сами создают на участках внештатные ситуации.

— Выборы проходят в обычном режиме. Несмотря на это, есть отдельные сомнительные провокации, явно спланированные заранее наблюдателями от КПРФ и «Яблоко» – именно на них чаще всего жалуются члены комиссий, которым мешают корректно выполнять свою работу. Взять, к примеру, Маркс, где партия «Яблоко» решила раскачать тему про избирателя, который сообщил их представителю, что не звонил с просьбой проголосовать на дому, а в реестр попал. И требуют обоих избирателей из реестра исключить. Вот только молчат яблочники, что этот «незвонивший» — дедушка, чья тоже почтенного возраста супруга захотела проголосовать на дому и заодно позаботилась о муже, а ему и не сказала — решила, что как придут, так и узнает. Вот так нарушение! Может эти «наблюдатели» хотели заставить человека из-за своих политических игр на участок идти?

Но и на участках неспокойно. Когда член комиссии с правом совещательного голоса от КПРФ кидается в состоянии алкогольного опьянения с кулаками на секретаря территориальной избирательной комиссии и приходится вызывать наряд полиции — разве это нормально?

Мы за честные выборы, а те, кому поставлена задача не наблюдать, а срывать процесс голосования, будут делать для этого всё возможное. Но не стоит забывать, что сочиняя нарушения, оппозиция заранее расписывается в своём проигрыше, – заключил Корнеев.