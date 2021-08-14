Вторая в 2021 году троица новорожденных выписалась домой накануне.

Как сообщает роддом N4 в соцсети Instagram, торжественная выписка второй в этом году тройни состоялась 13 августа в Перинатальном центре ГКБ № 8 Саратова.

«Торжественно выписали «королевскую» тройню: две девочки и один мальчик«, — уточнили медики.

Счастливую маму Кирилла, Ксении и Виктории зовут Екатерина. Она с малышами две недели провела в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей. Это время было необходимо для того, чтобы малыши окрепли и набрали нужный вес.

«Королевская» тройня стала второй в текущем году. Ранее, 6 июля из Областного клинического перинатального центра не менее торжественно выписали первых тройняшек 2021 года.

Фото: соцсети