Председатель Саратовской региональной общественной организации трезвости и здоровья Наталия Королькова прокомментировала принятые поправки в бюджет Саратовской области, среди которых есть положение о выделении 15 миллионов рублей на программы некоммерческих общественных объединений.

— 4 февраля Саратовская областная дума приняла поправки в бюджет области, предусматривающие выделение финансовых средств на проведение областного конкурса социальных проектов. На эти цели выделено более 15 миллионов рублей по инициативе Губернатора области Валерия Радаева.

Владимир Путин в январе прошлого года на встрече с общественностью в Липецкой области анонсировал поддержку региональных конкурсов для некоммерческих организаций. И в 2021 году у Саратовской области появилась такая возможность, надеюсь, что Правительство области сможет проработать вопрос и привлечет еще 15 миллионов рублей с федерального уровня.

В действительности существует много достойных инициатив и проектов, которые помогут сделать жизнь общества лучше, принести пользу. Без финансовой поддержки государства крупные проекты не будут воплощены в жизнь в полной мере. У общественников не всегда есть средства на их реализацию.

Уверена, что принятые решения дадут новый рывок в развитии некоммерческого сектора нашей области, — говорит она.