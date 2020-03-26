На горячую лини регионального минздрава обратились порядка 400 человек. Из них чуть больше 1/4 заявили о возвращении из-за рубежа.

На официальном Телеграмм-канале оперштаба по коронавирусу сказано, что сообщений о возвращении было 104. Первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов сегодня брифинге сказал, что лечебные учреждения обеспечены необходимыми медикаментами, имеются аппараты ИВЛ, запасы кислорода.

По словам замначальник областного Роспотребнадзора Надежды Матвеевой, за сутки в России заболели еще 182 человека в 18 регионах. В нашем регионе по-прежнему всего один случай заражения.