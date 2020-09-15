В минувшие сутки в Саратовской области зарегистрировано 109 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число заболевших выросло до 13,897 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 9,055 тысячи человек.

По районам новые случаи заболевания распределяются так — Саратов — 71, Энгельсский район — восемь, Балаковский — шесть, Ивантеевский и Марксовский — по три, Аркадакский, Краснокутский, Пугачевский, Саратовский и Советский — по два, Базарно-Карабулакский, Вольский, Дергачевский, Перелюбский, Романовский, Ртищевский, Хвалынский районы и ЗАТО Светлый — по одному.