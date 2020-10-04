В минувшие сутки в Саратовской области положительный тест на коронавирус получили 128 человек, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число заболевших превысило 16 тысяч человек и составило 16,005 тысячи. Выздоровела с начала пандемии 10,777 тысячи человек.

Новые случаи зарегистрированы в Саратове — 41, Балашовском районе — 28, Балаковском — 11, Энгельсскиом — семь, Федоровском — шесть, Вольском, Марксовском и Новобурасском — по четыре, Дергачевском, Краснокутском, Ртищевском и Советском — по три, Александрово-Гайском, Ершовском, Озинском и Пугачевском — по два, Базарно-Карабулакском, Саратовском районах и ЗАТО Светлый — по одному.

У большинства заболевших – 95, источник заражения установить не удалось, 33 человека – контактировали с ранее заболевшими.