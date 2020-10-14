В минувшие сутки в Саратовской области выявлено 153 новых случая заболевания. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число заболевших достигло 17,447 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 11,779 человек, включая 119 за прошедшие сутки.

Новые случаи зарегистрированы в Саратове — 87, Балаковском районе — 11, Энгельсском — девять, Балашовском — семь, Вольском — пять, Александрово-Гайском, Красноармейском, Озинском, Петровском, Советском и Татищевском — по три, Ершовском, Краснопартизанском, Новоузенском, Ртищевском и Саратовском — по два, Балтайском, Воскресенском, Дергачевском, Питерском, Пугачевском и Романовском — по одному.

Большинство новых пациентов, 140 — из числа контактных лиц.