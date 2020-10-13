Сегодня, 13 октября, во время брифинга первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов рассказал, что 42 жителя региона получили первую партию вакцины «СПУТНИК V» от коронавируса.

Препарат получили из федерального центра.

Иммунизацию прошли медики, работающие в ковидных госпиталях.

Чиновник отметил, что первые привившиеся чувствую себя хорошо, никаких побочных явлений нет.

— Мы ждем поставку следующей партии. Интересно посмотреть на уровень антител в результате вакцинации, — отметил он.