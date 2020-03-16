Губернатор возглавил координационный совет по противодействию коронавирусу в регионе. Об этом сообщает сайт правительства.

На совещании по вопросам профилактики китайского вируса с чиновниками и главами профильных ведомств губернатор заявил, что главное «исключить малейшие сбои в работе всех систем жизнеобеспечения».

Валерий Радаев напомнил, что уже закрыт пограничный пункт «Озинки» на границе с Казахстаном.

Руководитель Роспотребнадзора Ольга Кожанова доложила коллегам, что в настоящее время под наблюдением врачей находятся 54 саратовца, прибывшие из стран с неблагоприятной ситуацией. Еще 145 человек были обследованы на коронавирус, но диагноз не подтвердился. Всего по России 15 учреждений могут протестировать анализы на наличие новой заразы.

Также на совещании обсудили карантин в школах Балаковского и Энгельсского районов, переход на дистанционное обучение и наличие в регионе необходимых запасов продовольствия.

Подводя итог, Валерий Радаев заявил о создании координационного совета по противодействию коронавирусу. Он поручил председателю правительства Александру Стрелюхину провести необходимую межведомственную работу.