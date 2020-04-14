Полицейские выявили семь фактов нарушения во время осуществления предпринимательской деятельности в период самоизоляции, сообщает ГУ МВД.

В четырех случаях незаконно работали точки по продаже цветов на Усть-Курдюмской, 7А, Чапаева 99/109, площади Ленина, 1А и Чернышевского, 80. На Огородной, 77 местная жительница продавала табачную продукцию, на проспекте Кирова, 43 мужчина изготавливал ключи, а на Лисина 7а продавали игрушки.

Сейчас на нарушителей составили административные протоколы. Собранные материалы будут направлены в суд для рассмотрения и принятия решения.