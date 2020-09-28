На сегодняшнем брифинге по противодействию коронавируса первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе.

Он отметил, что большинство людей сейчас обращаются в «скорую помощь», хотя на это нет оснований — угрозы жизни, почти нормальная температура.

Медики работают с большой нагрузкой, учитывая, что приходится надевать средства защиты перед выездом, это удлиняет время прибытия.

Хотя в таком случае человеку было бы лучше обратиться к участковому врачу, если нет тяжелого состояния.

Он призвал соблюдать рекомендации управления Роспотребнадзора региона и отметил, что более 70 процентов из тех, кто заразился новой инфекцией, не соблюдал меры защиты от новой инфекции.

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