Сегодня, 3 сентября, от коронавируса в Саратове скончался 45-летний мужчина, сообщает пресс-служба регионального минздрава. Теперь в регионе насчитывается 77 смертей.

Мужчина оказался в больнице только на восьмые сутки после заболевания, где ему требовалась респираторная поддержка. Но развитие серозно-гнойной пневмонии остановить уже не удалось. Болезнь прогрессировала на фоне сопутствующих заболеваний сердца, сахарного диабета и ожирения.

Через шесть дней в стационаре, три из которых были на ИВЛ, смерть мужчины наступила от отека легких и эндогенной интоксикации с формированием необратимой полиорганной недостаточности