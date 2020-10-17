В Саратовской области за минувшие сутки зарегистрировано 163 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число заболевших увеличилось до 17,919 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 12,11 тысячи человек.

По территории региона новые случаю распределились так: Саратов — 96, Балаковский район — 13, Вольский и Энгельсский — по семь, Александрово-Гайский, Ершовский и Красноармейский — по шесть, Лысогорский и Романовский — по четыре, Базарно-Карабулакский и Балтайский — по три, Дергачевский и Саратовский — по два, Балашовский, Марксовский, Пугачевский и Ртищевский — по одному.