Сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка по Саратовской области Татьяны Загородней уходит в режим самоизоляции. Об этом по телефону корреспондента информационного портала «Новости Саратова» сообщила советник обмудсмена Татьяна Левченко.

По ее словам, в понедельник сотрудники вместе с общественными помощниками уполномоченного проводили рейд, после которого у один из участников был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Сейчас все сотрудники аппарата омбудсмена сдали анализы и ждут результатов. До момента прояснения ситуации се они уходят в режим самоизоляции.