Сегодня, 2 октября, в Саратове прошел рейд по нарушению масочного режима. Об этом сообщили в городской администрации.

Чиновники вместе с представителями министерства экономики Саратовской области, полиции и управления защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций
проинспектировали ТК «Универсальный» на улице Московской.

Они проверили наличие дезинфицирующих средств, сведений о ежедневной термометрии сотрудников предприятия, выявили многочисленные нарушения противоэпидемического режима.

Составлено свыше десяти протоколов об административных нарушениях.

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