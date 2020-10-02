Сегодня, 2 октября, в Саратове прошел рейд по нарушению масочного режима. Об этом сообщили в городской администрации.

Чиновники вместе с представителями министерства экономики Саратовской области, полиции и управления защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций

проинспектировали ТК «Универсальный» на улице Московской.

Они проверили наличие дезинфицирующих средств, сведений о ежедневной термометрии сотрудников предприятия, выявили многочисленные нарушения противоэпидемического режима.

Составлено свыше десяти протоколов об административных нарушениях.