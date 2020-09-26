106 новых случаев заболевания covid-19 зарегистрировано в Саратовской области в минувшие сутки. Об этом сообщает телегам-канал регионального оперативного штаба.

Общее число заболевших выросло до 15,072 тысячи человек. Излечились 10,096 тысячи человек.

Новые случаи зарегистрированы в Саратове — 56, Энгельсский район — 12, Ершовский, Перелюбский и Саратовский — по три, Балаковский, Новоузенский, Озинский, Питерский, Пугачевский, Ртищевский, Советский, Татищевский и Хвалынский — по два, Аркадакский, Балашовский, Балтайский, Вольский, Дергачевский, Краснокутский, Краснопартизанский, Марксовский, Петровский, Ровенский и Федоровский — по одному.