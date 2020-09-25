На сегодняшний день 1,08 тысячи детей и 101 педагог из пяти саратовских школ находятся на дистанционном обучении. Об этом сообщили в министерстве образования Саратовской области.

Это школа в селе Покровка, школа №3 в Балашове, в селе Логиновка, Федоровка и Студенка, школа имени И. С. Гавва в селе Федоровка.

Вышла на очное обучение школа села Мироновка.

На дистанционном обучении находятся 40 классов в 27 школах, где учатся 1,019 тысячи детей, у 25 детей и пяти педагогов подтвержден коронавирус, заболевания выявлены в семьях.

Вышли классы в школе-интернате для обучающихся по адаптированным программам и школах № 12 и № 13 в Балакове, школах № 6 в Вольске, № 1 в Ершове и № 3 в Пугачеве.

Дистанционно получают знания 350 студентов из 17 групп Краснокутского

политехнического лицея.

Частично закрыты шесть детских садов в Саратове, Новоузенском, Петровском, Федоровском районах Саратовской области.