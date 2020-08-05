За минувшие сутки в Саратовской области зарегистрировано 94 новых случая заражения covid-19. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Больше всего заболели саратовцев — 38, в Энгельсском районе диагноз подтвержден у 11 человек, в Балаковском — девять, Вольском — восемь, Дергачевском и Краснопартизанском — по четыре, Озинском — три, Аткарском, Ершовском, Новобурасском, Петровском, Саратовском, Татищевском — по два, Балашовском, Ивантеевском, Краснокутском, Перелюбском, Пугачевском — по одному.

Общее количество заболевших covid-19 составляет в Саратовской области 9,878 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 6,04 тысячи человек, за сутки — 107.