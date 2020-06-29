Сегодня состоялся брифинг в министерстве здравоохранения Саратовской области, где обсуждалась ситуация в регионе с коронавирусной инфекцией.

На брифинге обсуждалось количество заболевших за минувшие сутки. Ситуацию с заболевшими врачи стараются держать под контролем и заранее выявлять предполагаемых носителей инфекции, так, 8,855 тысячи человек находятся под медицинским наблюдением, сняты с наблюдения 14,800 тысячи.

Из общего количества заболевших в регионе, 6,334 тысячи, 1,097 тысячи больных находятся на стационарном лечении, 951 пациент с пневмонией, из которых 191 требуется кислородная поддержка, а 53 – искусственная вентиляция легких.

Наблюдается и положительная тенденция, число выздоровевших в регионе составляет 3,206 тысячи человек. За весь период от коронавирусной инфекции скончались 43 человека.