За минувшие сутки в Саратовской области зарегистрировано 97 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число заболевших в начала пандемии выросло до 10,824 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 6,755 тысячи человек, в том числе 60 за минувшие сутки.

Наибольше число новых случаев – 50, пришлось на Саратов. 15 – на Энгельс. По остальным района зафиксированные случаи заражения распределяются так — Александрово-Гайский и Вольский — по шесть, Балаковский — пять, Аткарский, Базарно-Карабулакский, Ершовский, Калининский и Пугачевский — по четыре, Ивантеевский — три, Саратовский — два, Дергачевский, Краснокутский, Краснопартизанский, Новобурасский и Питерский — по одному.