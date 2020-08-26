Сегодня, 26 августа, в Саратовской области зарегистрировано 95 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает региональный оперштаб на своем телеграм-канале.

Общее количество заболевших в регионе теперь составляет 11,877 тысячи человек. С начала эпидемии выздоровели 7,66 тысячи человек, а за сутки – 77.

По территории области новые выявленные случаи распределились следующим образом: Саратов — 54, Балаковский — девять, Энгельсский — шесть, Базарно-Карабулакский и Вольский — по три, Александрово-Гайский, Дергачевский, Краснокутский, Питерский, Пугачевский и Советский — по два, Аткарский, Ершовский, Ивантеевский, Лысогорский, Новобурасский, Петровский, Романовский и Турковский — по одному.

Выявлено среди заболевших за сутки: 18 контактных лиц, 77 с неустановленным источником заражения. По течению болезни: 56 с симптомами пневмонии, 22 с признаками ОРВИ, 17 с бессимптомным течением.