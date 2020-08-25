Сегодня, 25 августа, в Саратовской области зарегистрировано 96 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает региональный оперштаб на своем телеграм-канале.

Теперь общее количество заболевших в регионе составляет 11,782 тысячи человек. С начала эпидемии выздоровели 7,583 тысячи человек, а за сутки – 85.

По территории области новые выявленные случаи распределились следующим образом: Саратов — 39, Энгельсский район — 11, Балаковский — девять, Александрово-Гайский, Вольский, Ершовский и Саратовский — по три, Аткарский, Ивантеевский, Краснопартизанский, Лысогорский, Питерский, Пугачевский, Советский и Турковский — по два, Базарно-Карабулакский, Балтайский, Калининский, Краснокутский, Новобурасский, Новоузенский, Ровенский, Романовский и Татищевский — по одному.

Среди новых заболевших выявлено 10 контактных лиц, 84 — с неустановленным источником заражения, двое прибывших с признаками ОРВИ с другой территории. Болезнь протекает в основном с симптомами пневмонии – 58 случаев, с признаками ОРВИ – 25, с бессимптомным течением – 13.