Сегодня, 20 августа, в Саратовской области коронавирусом заразились за сутки еще 97 человек, сообщает региональный оперштаб на своем телеграм-канале.

Теперь общее количество заболевших в регионе составляет 11,308 тысячи человек. С начала эпидемии выздоровели 7,196 тысячи человек, а за сутки – 113.

По территории области выявленные новые случаи распространяются следующим образом: Саратов — 58, Энгельсский район — восемь, Александрово-Гайский, Балаковский, Вольский, Ершовский и Марксовский — по три, Новобурасский, Перелюбский, Питерский и Пугачевский — по два, Базарно-Карабулакский, Красноармейский, Новоузенский, Петровский, Ровенский, Саратовский, Советский и Турковский — по одному.

Среди заболевших в 78 случаях установить источник заражения не удалось, 19 – контактные лица. Преимущественно болезнь протекает с симптомами пневмонии – в 51 случае, с признаками ОРВИ – в 28, с бессимптомным течением – в 18.