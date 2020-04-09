В период весенней охоты на водоплавающую дичь бойцы Росгвардии вместе с сотрудниками комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области провели 57 рейдов, сообщает пресс-служба гвардии.

В ходе этих мероприятий они проверили документы на право ношения оружия, соблюдения правил перевозки и применения ружей. Особое внимание уделяли пьяных охотникам. Всего было выявлено 57 нарушения правил обращения с оружием.

Также каждому встреченному охотнику разъясняли необходимость самоизоляции для снижения риска заражения коронавирусом.